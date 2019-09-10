У Києві охоронці недобудованої висотки побили і пограбували відомого руфера



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Руфер Мустанг

Конфлікт вдалося владнати завдяки втручанню юриста

У київського руфера Павла Ушівця, відомого як Григорій Мустанг, 9 вересня стався конфлікт з охороною однієї з недобудованих споруд у Печерському районі столиці.

Про це Мустанг повідомив у Facebook.

За його словами, охорона відібрала у нього речі і «трохи побила», поліцейський патруль, який приїхав на виклик, виявився безпорадним.

«Йоу друзі! Мене пограбували охоронці на будівництві, трохи побили навіть», - зізнався він.

Зі слів руфера, поліцейські, котрі прибули на виклик, «не знають, що робити».

«Не можуть навіть камери в охоронців забрати», - пояснив потерпілий і попросив поради.

Вирішити ситуацію допоміг адвокат Масі Найєм, який приїхав на місце події.

«Все окей. Хто був не правий – вибачився, з охороною розібралися, все речі повернули», - констатував Григорій «Мустанг».

Він зізнався, що безпорадність копів його прикро вразила.

«Сьогодні я спостерігав, як бути не повинно, і не хочу, щоб так було. Я це відчув, і прямо глибоко задумався, що з цим можна зробити. Найменше – це не бути байдужим», - зауважив він.

Руфер Григорій Мустанг відомий тим, що 20 серпня 2014 року вивісив на шпилі висотки в Москві український прапор і зафарбував синьою фарбою верхівку зірки.