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На Київщині зафіксовано небезпечні метеорологічні явища

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині зафіксовано небезпечні метеорологічні явища
фото з відкритих джерел

Через погодні умови можливі перебої зі світлом

Із сьогоднішньої ночі до ранку 5 березня у Київській області утримуватимуться сильні пориви вітру, через що можуть відбуватися відключення світла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

«Вночі та вранці 5 березня утримаються пориви вітру 15-18 м/с. І рівень небезпечності», – йдеться в повідомленні.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, що енергетики ДТЕК за минулі дві доби повернули світло в домівки 21 населеного пункту Донецької та Дніпропетровської областей. Знову зі світлом майже шість тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ракет та артилерії ворога.

До слова, за рік повномасштабної війни енергетикам ДТЕК вдалося полагодити чотири тисячі енергооб’єктів та відновити електропостачання для понад семи млн сімей. 

Теги: електроенергія вітер Київщина

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