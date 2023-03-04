Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ДТЕК повернув світло для 6 тисяч родин у прифронтових регіонах

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК повернув світло для 6 тисяч родин у прифронтових регіонах
Під постійними обстрілами російських окупантів перебуває українська енергосистема
фото: ДТЕК

За рік повномасштабної війни енергетикам ДТЕК вдалось полагодити 4 тис. енергооб’єктів

Енергетики ДТЕК за минулі дві доби повернули світло в домівки 21 населеного пункту Донецької та Дніпропетровської областей. Знову зі світлом майже 6 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ракет та артилерії ворога, йдеться в повідомленні компанії.

«Незважаючи на постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом 3 березня вдалося повернути електропостачання до 16 населених пунктів. Знову зі світлом 4333 родини Донеччини», – зазначили в компанії.

Під постійними обстрілами російських окупантів перебуває також Дніпропетровщина. Упродовж 2 та 3 березня силами ДТЕК Дніпровські електромережі світло повернули 1430 родинам у 5 населених пунктах, які постраждали від ударів ворога.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни енергетикам ДТЕК вдалось полагодити 4 тис. енергооб’єктів та відновити електропостачання для понад 7 млн сімей.

Теги: електроенергія ремонт ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі
У двох областях тривають аварійні відключення електроенергії
6 лютого, 11:47
Завдяки вимірюванню енергетики зможуть побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.
Енергетична тривога: «Укренерго» зробило важливе оголошення
7 лютого, 17:32
Стало відомо, коли кияни сьогодні можуть лишитися без світла
Стало відомо, коли кияни сьогодні можуть лишитися без світла
9 лютого, 08:10
Останні декілька днів українці мали світло без значної кількості відключень
Зеленський подякував енергетикам за дні без відключень світла
13 лютого, 14:56
Ще одне місто частково без електропостачання
Ще одне місто частково без електропостачання
10 лютого, 11:10
Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України
Російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях
10 лютого, 12:35
Окупанти сьогодні пошкодили чотири ТЕС: постраждали енергетики
Окупанти сьогодні пошкодили чотири ТЕС: постраждали енергетики
10 лютого, 13:02
Відновлювальні роботи проводяться енергетиками цілодобово
Доба ворожих атак на енергооб’єкти: де найскладніша ситуація зі світлом
11 лютого, 12:07
У Києві затопило вулицю. Автомобілі стоять у воді (відео)
У Києві затопило вулицю. Автомобілі стоять у воді (відео)
22 лютого, 14:53

Суспільство

ДТЕК повернув світло для 6 тисяч родин у прифронтових регіонах
ДТЕК повернув світло для 6 тисяч родин у прифронтових регіонах
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу: реакція відомих людей
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу: реакція відомих людей
Відома блогерка отримала медаль від розвідки: соцмережі обурені (фото)
Відома блогерка отримала медаль від розвідки: соцмережі обурені (фото)
Мінагрополітики назвало область України з найдорожчою землею
Мінагрополітики назвало область України з найдорожчою землею
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та аеророзвідника Олега Собченка
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та аеророзвідника Олега Собченка
Хмарно з проясненнями, місцями сильний вітер: прогноз погоди на 4 березня
Хмарно з проясненнями, місцями сильний вітер: прогноз погоди на 4 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
13K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
11K
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
7393
Оборона Бахмута: генерал розповів про ситуацію в найгарячішій точці
6990
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
6894
Джо Байдена прооперовано: що сталося

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Сьогодні, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту