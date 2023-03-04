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Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
На Рівненщині зафіксували зимову грозу
фото з відкритих джерел

Під час рясного снігопаду вдарила блискавка

У Вараші Рівненської області ввечері випав крижаний сніг та вдарила блискавка із громом. Рідкісне метеорологічне явище зафіксували у суботу, 4 березня. Відео снігопаду оприлюднили місцеві пабліки.

На кадрах видно, як під час рясного снігопаду з'являється блискавка, а після цього чутно гучний грім.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджували, що 4 березня погода у більшості регіонів України зіпсується. Синоптики оголошували перший («жовтий») рівень небезпеки у центральних та західних областях. Так повідомляли, що очікується сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, загальний напрямок західний.

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Теги: прогноз погоди вітер відео

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