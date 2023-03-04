Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
Під час рясного снігопаду вдарила блискавка
У Вараші Рівненської області ввечері випав крижаний сніг та вдарила блискавка із громом. Рідкісне метеорологічне явище зафіксували у суботу, 4 березня. Відео снігопаду оприлюднили місцеві пабліки.
На кадрах видно, як під час рясного снігопаду з'являється блискавка, а після цього чутно гучний грім.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджували, що 4 березня погода у більшості регіонів України зіпсується. Синоптики оголошували перший («жовтий») рівень небезпеки у центральних та західних областях. Так повідомляли, що очікується сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, загальний напрямок західний.
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