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На Київщині знайдено нове поховання вбитих цивільних (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині знайдено нове поховання вбитих цивільних (фото)
Євген Спірін

Один із вбитих чоловіків – 50-річний місцевий мешканець, росіяни розстріляли його в автівці. Особи двох інших загиблих поки не встановлені

У Бородянці на Київщині знайшли нове поховання цивільних, яких вбили російські терористи. В одній могилі виявили тіла трьох вбитих чоловіків. Про це під час брифінгу повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поховання зробив місцевий мешканець під час окупації, приблизно 8 березня 2022 року. Він разом із товаришем знаходив тіла місцевих мешканців, які були розстріляні окупантами, і мав змогу зробити тимчасве поховання.

«Коли вже росіяни зробили такий режим, що неможливо було пересуватися по місту, він виїхав на більш безпечну територію і тільки зараз повернувся та повідомив Національну поліцію про те, що під час окупації зробив таке поховання», – розповів Нєбитов.

На Київщині знайдено нове поховання вбитих цивільних (фото) фото 1
Євген Спірін

Один із вбитих чоловіків – 50-річний місцевий мешканець. Росіяни розстріляли його в автівці, після чого вона згоріла. Особи двох інших загиблих поки не встановлені. Їх, ймовірно, застрелили в голову.

У одного чоловіка знайшли в кишені олівець, в іншого – гребінець та інші речі. За ними правоохоронці сподіваються встановити особи загиблих. Тіла ексгумували та відправлять на експертизи.

На Київщині знайдено нове поховання вбитих цивільних (фото) фото 2
Євген Спірін

Загалом на Київщині знайшли 1 373 загиблих, 279 людей вважаються зниклими безвісти. Із них 68 – мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад. Досі не ідентифіковані 127 тіл, знайдених в області. Із 1 373 загиблих близько 700 були вбиті з вогнепальної зброї. Причина смерті ще 350 людей – мінно-вибухові поранення.

Раніше повідомлялося, що у місті Ізюм Харківської області залишаються неідентифікованими 122 тіла, що були знайдені у масовому похованні.

Теги: поховання Київщина Бородянка

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