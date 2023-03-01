Поліція розшукує 42-річного мешканця Київщини

У Київській області зник чоловік

Поліція Київщини розшукує 42-річного Руслана Діденка з Софіївської Борщагівки. Про це інформує пресслужба Національної поліції у Київській області.

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До Бучанського управління поліції Київщини звернулась сестра пана Руслана. Схвильована жінка повідомила, що близько тижня брат не виходить на зв’язок. За місцем проживання чоловіка поліціянти його також не виявили.

На пошуки Руслана Діденка залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники відділу № 5 Бучанського управління поліції Київщини, кримінальна поліція, ДФТГ, громадськість.

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Поліція Київщини поширила фото 42-річного Руслана Діденка

Прикмети Руслана Діденка: зріст до 170 см, волосся русяве, сірі очі, худорлявої статури, вік до 43 років.

Зверніть увагу – у чоловіка є й особливі прикмети: татуювання лева на правому плечі, на животі є шрам.

При отриманні будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 044-271-61-35 або 096-937-39-23, або на спецлінію «102».