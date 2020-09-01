На Київщині загорівся пасажирський автобус



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Пожежа сталася на трасі Київ-Одеса Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає

У вівторок, 1 вересня, на трасі Київ-Одеса поблизу села Сніжки Київської області загорівся пасажирський автобус, пожежу вдалося загасити.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«У ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Сніжки Ставищанського району на автодорозі Київ-Одеса сталося загоряння пасажирського автобуса. Жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що пожежу було ліквідовано. До гасіння залучалися вісім рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, через пожежу рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки в Києві.