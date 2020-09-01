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    Новини

    На Київщині загорівся пасажирський автобус

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    Пожежа сталася&nbsp;на трасі Київ-Одеса - На Київщині загорівся пасажирський автобус
    Пожежа сталася на трасі Київ-Одеса
    Фото: ДСНС

    Жертв та постраждалих немає

    У вівторок, 1 вересня, на трасі Київ-Одеса поблизу села Сніжки Київської області загорівся пасажирський автобус, пожежу вдалося загасити.

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «У ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Сніжки Ставищанського району на автодорозі Київ-Одеса сталося загоряння пасажирського автобуса. Жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

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    У пресслужбі додали, що пожежу було ліквідовано. До гасіння залучалися вісім рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

    Нагадаємо, через пожежу рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки в Києві.

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