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    Новини

    Поблизу Сєвєродонецька горить ліс

    • Розсилка
    Поблизу Сєвєродонецька горить ліс
    Фото: ДСНС

    Площа пожежі складає близько 5 га

    Рятувальники гасять лісову пожежу на площі 5 гектарів в селі Борівське біля Сєвєродонецька. 

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Луганській області.

    «1 вересня об 11:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у лісовому масиві Сєвєродонецького лісомисливського господарства поблизу селища Борівське. Станом на 13:00 площа пожежі складає близько 5 га», - ідеться в повідомленні.

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    Поблизу Сєвєродонецька горить ліс
    Поблизу Сєвєродонецька горить ліс

    Зазначається, що до ліквідації залучено 44 вогнеборця, 10 одиниць техніки ДСНС, сили та техніка Сєвєродонецького лісового та мисливського господарства. Наразі триває гасіння пожежі.

    Нагадаємо, масштабна лісова пожежа 6-7 липня знищила кілька тисяч гектарів насаджень сосни в Новоайдарському районі; від вогню загинули п’ятеро людей. Село Борівське, яке адміністративно підпорядковане міській раді Сєвєродонецька, фактично межує з тим же самим лісовим масивом.

     

    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники ліс
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