Під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника



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Поранення отримав старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Фото: ДСНС

Рятувальника госпіталізовано до лікарні

Поблизу смт Станиця Луганська, що на Луганщині, під час гасіння пожежі трав’яного настилу сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета, в результаті постраждав рятувальник.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Луганській області.

Зазначається, що 1 вересня під час гасіння пожежі трав’яного настилу поблизу смт Станиця Луганська сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета.

Внаслідок вибуху отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальника госпіталізовано до лікарні. Загрози життю немає.

Раніше сьогодні повідомлялося, що рятувальники гасять лісову пожежу на площі 5 гектарів в селі Борівське біля Сєвєродонецька.