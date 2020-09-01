  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника

    • Розсилка
    Поранення отримав старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини - Під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника
    Поранення отримав старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини
    Фото: ДСНС

    Рятувальника госпіталізовано до лікарні

    Поблизу смт Станиця Луганська, що на Луганщині, під час гасіння пожежі трав’яного настилу сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета, в результаті постраждав рятувальник.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Луганській області.

    Зазначається, що 1 вересня під час гасіння пожежі трав’яного настилу поблизу смт Станиця Луганська сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета.

    Внаслідок вибуху отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

    Рятувальника госпіталізовано до лікарні. Загрози життю немає.

    Раніше сьогодні повідомлялося, що рятувальники гасять лісову пожежу на площі 5 гектарів в селі Борівське біля Сєвєродонецька. 

    пожежа вибух Луганщина ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ