На Київщині завтра лунатимуть вибухи
Для попередження населення подаватимуться звукові сигнали різної інтенсивності
Завтра жителі Білоцерківського району Кивїщини можуть чути вибухи. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
«28 вересня з 8:00 до 17:00 на ТОВ «Рокитнянський гранкар’єр», що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов’язані з технологічними процесами», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для попередження населення подаватимуться звукові сигнали різної інтенсивності:
- перший (попереджувальний) – один тривалий, за 1 годину до проведення вибуху;
- другий (бойовий) – два тривалих, під час яких здійснюватимуться вибухи.
- третій – три коротких, що означатиме відбій.
Крім того, технологічні вибухи будуть проводитися завтра на ТДВ «Рокитнянський спецкар’єр».
«Зберігайте спокій, будьте обачними та слідкуйте за інформацією лише з офіційних джерел», – зазначили в Київській ОВА.
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