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На Київщині завтра лунатимуть вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині завтра лунатимуть вибухи
В Білоцерківському районі заплановано проведення вибухових робіт
фото ілюстративне

Для попередження населення подаватимуться звукові сигнали різної інтенсивності

Завтра жителі Білоцерківського району Кивїщини можуть чути вибухи. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«28 вересня з 8:00 до 17:00 на ТОВ «Рокитнянський гранкар’єр», що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов’язані з технологічними процесами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для попередження населення подаватимуться звукові сигнали різної інтенсивності:

  • перший (попереджувальний) – один тривалий, за 1 годину до проведення вибуху;
  • другий (бойовий) – два тривалих, під час яких здійснюватимуться вибухи.
  • третій – три коротких, що означатиме відбій.

Крім того, технологічні вибухи будуть проводитися завтра на ТДВ «Рокитнянський спецкар’єр».

«Зберігайте спокій, будьте обачними та слідкуйте за інформацією лише з офіційних джерел», – зазначили в Київській ОВА.

Раніше психотерапевтка Марія Фабричева розповіла, чому українці перестали реагувати на сирени.

Теги: Київщина вибух робота

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