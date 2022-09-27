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У Миколаєві пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Наразі у місті оголошена повітряна тривога

Вночі, 27 вересня, у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

У місті та області оголошена повітряна тривога. 

Офіційного підтвердження інформації про вибухи наразі немає.

Зазначимо, ввечері, 26 вересня, в Одесі пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли про направлення до Одеси іранських дронів.

Пізніше стало відомо, що окупанти атакували Одещину іранськими дронами-камікадзе. Усі атаки були відбиті.

Нагадаємо, у понеділок, 26 вересня, росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена інфраструктура аеропорту.

Також у Миколаєві внаслідок обстрілів, 24 вересня, пошкоджено три багатоповерхівки та приватні будинки. Одна п’ятиповерхівка потрапила під обстріл вдруге. В ній вибило шибки та понівечило ті ОСБ-плити, якими комунальники забивали вікна після попереднього обстрілу. 

 

Теги: окупанти обстріл Миколаїв тривога

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