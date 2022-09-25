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У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, в Алчевську лунають вибухи (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, в Алчевську лунають вибухи (фото)
фото: Сергій Гайдай

У Щасті невідомі підпалили «виборчу дільницю

У тимчасово окупованому Алчевську на ворожому складі лунають вибухи. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

«У Щасті підпалили «виборчу дільницю». У Старобільську «голосують» у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка «голосовать тут» і людина з автоматом – про це інформують.  У Сватівському районі «бавовна». У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант», – йдеться в повідомленні.

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Також, за словами Гайдая, в окупованому Алчевську лунають вибухи на ворожому складі.

Як раніше повідомлялося, в окупованому Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи.

Також повідомлялося, що 24 вересня у центрі окупованого Бердянська пролунав гучний вибух. Згодом у мерії повідомили, що після цього російські загарбники влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольского шосе.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. 

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Теги: війна Сергій Гайдай окупанти повітря вибух фермер

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