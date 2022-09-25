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В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, горить автомобіль

Надія Клочко
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, горить автомобіль
У Мелітополі після вибуху горить автомобіль
скріншот із відео

Офіційної інформації про вибухи у Мелітополі наразі немає

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 25 вересня пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи в окупованому Мелітополі пролунали о 17:33. Місцеві жителі чули кілька гучних вибухів.

Після цього в одному із районів міста люди помітили сильний дим. Наразі офіційно невідомо, що стало причинами вибухів та задимлення.

За даними видання, горить автомобіль на вул. Ломоносова. Дорогу оточили, нікого не пускають.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Ще один гучний вибух у Мелітополі пролунав увечері 24 вересня. 

Зазначимо, що триває 214 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. 

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 25 вересня
Теги: вибух війна окупація Мелітополь

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