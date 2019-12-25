У Києві палають незаконні забудови (фото)



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Фото: Київ Оперативний

Детальна інформація відсутня, як і наявність жертв

Поруч із Південним мостом загорілися будиночки «а-ля сауни». Кількість жертв невідома.

Вогнеборці борються з вогнем біля Південного моста. Загорілися дерев’яні будиночки, що схожі на сауни.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Пожежні намагаються відкрити один із палаючих будиночків, у якому, можливо, є люди.

Детальна інформація відсутня, як і наявність жертв.

Нагадаємо, у вівторок, 24 грудня, сталася пожежа в адміністративній будівлі на пр. Перемоги, 67 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:04.

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