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    Пожежа в одеському коледжі: експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих

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    Внаслідок пожежі в Одесі постраждали 47 людей, з них&nbsp;загиблих &ndash; 16 - Пожежа в одеському коледжі: експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих
    Внаслідок пожежі в Одесі постраждали 47 людей, з них загиблих – 16

    Останнім упізнали тіло директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова

    У середу, 25 грудня,  експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих внаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

    Останнім упізнали тіло директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова. Зазначено, що прощання з ним відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

    Також 26 грудня у Валіховському провулку попрощаються із двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Катериною П'яночкіною та Юлією Маркіною.

    Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

    Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих – 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

    Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю – необережне поводження з вогнем.

    «У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію – необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена – керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», – заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.

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