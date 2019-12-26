Пожежа в одеському коледжі: експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих



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Внаслідок пожежі в Одесі постраждали 47 людей, з них загиблих – 16

Останнім упізнали тіло директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова

У середу, 25 грудня, експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих внаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Останнім упізнали тіло директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова. Зазначено, що прощання з ним відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

Також 26 грудня у Валіховському провулку попрощаються із двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Катериною П'яночкіною та Юлією Маркіною.

Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих – 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю – необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію – необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена – керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», – заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.