На Київщині згорів трактор
Вогнеборці близько години боролися з пожежею
Поблизу с. Поділля Баришівської селищної громади сталося загорання трактора. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Пожежа виникла 9 листопада близько 19 години.
На місце виклику було направлено черговий караул 24 Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.
На місці вогнеборці встановили, що горить трактор Fendt 1038.
Пожежу було ліквідовано о 20:00.
До ліквідації пожежі залучалося вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.
Причини пожежі встановлюються.
Як повідомлялося, у ніч на 10 листопада на вул. Феодосійській, 2-Л у Голосіївському районі столиці вщент згорів автомобіль.