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    На Київщині згорів трактор

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    Вогонь серйозно пошкодив трактор - На Київщині згорів трактор
    Вогонь серйозно пошкодив трактор
    фото: ДСНС

    Вогнеборці близько години боролися з пожежею

    Поблизу с. Поділля Баришівської селищної громади сталося загорання трактора. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежа виникла 9 листопада близько 19 години.

    На місце виклику було направлено черговий караул 24 Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

    На місці вогнеборці встановили, що горить трактор Fendt 1038.

    Пожежу було ліквідовано о 20:00.

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    На Київщині згорів трактор
    На Київщині згорів трактор
    фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі залучалося вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

    Причини пожежі встановлюються.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 листопада на вул. Феодосійській, 2-Л у Голосіївському районі столиці вщент згорів автомобіль.

    Теги: пожежа ДСНС трактор Київщина рятувальники
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    На Київщині згорів трактор