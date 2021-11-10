На Київщині згорів трактор

Вогнеборці близько години боролися з пожежею

Поблизу с. Поділля Баришівської селищної громади сталося загорання трактора. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежа виникла 9 листопада близько 19 години.

На місце виклику було направлено черговий караул 24 Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

На місці вогнеборці встановили, що горить трактор Fendt 1038.

Пожежу було ліквідовано о 20:00.

До ліквідації пожежі залучалося вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Причини пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на 10 листопада на вул. Феодосійській, 2-Л у Голосіївському районі столиці вщент згорів автомобіль.