На Київщині жінка вигадала схему, щоб викрасти телефони із пошти

Лиходійка повідомила касиру, що перед оплатою мобільних телефонів, спочатку хоче їх оглянути, підмінила нові гаджети на старі та вийшла з відділення

В одному із поштових відділень Кагарлика жінка намагалася обміняти старі телефони на нові айфони. Проте зловмисницю та її поплічника викрили. Про це повідомляє Нацполіція області.

Повідомляється, що 1 листопада 29-річна жінка прийшла до одного із поштових відділень Кагарлика, аби забрати посилку з новенькими айфонами, які вона замовила через інтернет-магазин. Лиходійка повідомила касиру, що перед оплатою мобільних телефонів, спочатку хоче їх оглянути. Жінка скористалась тим, що за нею ніхто не слідкує, підмінила нові гаджети на старі та вийшла з відділення.

«Завдяки новітній системі відеоспостереження вдалося вирахувати автомобіль, в якому шахрайку чекав 26-річний поплічник. Вже наступного ранку поліцейські Миронівки викрили злодіїв», – йдеться в повідомленні.

Наразі відносно фігурантки тривають судові засідання за аналогічні кримінальні правопорушення. За фактом шахрайських дій, слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.190 ККУ).

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