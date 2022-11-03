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На Київщині жінка вигадала схему, щоб викрасти телефони із пошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині жінка вигадала схему, щоб викрасти телефони із пошти
Завдяки новітній системі відеоспостереження вдалося вирахувати автомобіль, в якому шахрайку чекав 26-річний поплічник
скрін з відео

Лиходійка повідомила касиру, що перед оплатою мобільних телефонів, спочатку хоче їх оглянути, підмінила нові гаджети на старі та вийшла з відділення

В одному із поштових відділень Кагарлика жінка намагалася обміняти старі телефони на нові айфони. Проте зловмисницю та її поплічника викрили. Про це повідомляє Нацполіція області.

Повідомляється, що 1 листопада 29-річна жінка прийшла до одного із поштових відділень Кагарлика, аби забрати посилку з новенькими айфонами, які вона замовила через інтернет-магазин. Лиходійка повідомила касиру, що перед оплатою мобільних телефонів, спочатку хоче їх оглянути. Жінка скористалась тим, що за нею ніхто не слідкує, підмінила нові гаджети на старі та вийшла з відділення.

«Завдяки новітній системі відеоспостереження вдалося вирахувати автомобіль, в якому шахрайку чекав 26-річний поплічник. Вже наступного ранку поліцейські Миронівки викрили злодіїв», – йдеться в повідомленні.

Наразі відносно фігурантки тривають судові засідання за аналогічні кримінальні правопорушення. За фактом шахрайських дій, слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.190 ККУ).

Раніше повідомлялося, що на Київщині під час застілля чоловік забив до смерті майбутню тещу.

Крім того, 18-річний хлопець у Броварах убив матір, завдавши їй п'ять ударів ножем у спину.

Теги: розслідування телефон поліція Київщина

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