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На Київщині під час застілля чоловік забив до смерті майбутню тещу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині під час застілля чоловік забив до смерті майбутню тещу
Підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень
Нацполіція

Правопорушник зрозумівши, що накоїв, втік з місця події та почав переховуватися

Поліція оголосила підозру 26-річному жителю села Обуховичі, що на Київщині, який завдав численних ударів руками та ногами майбутній тещі. Від отриманих травм жінка померла. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що 31 жовтня о 17:00 36-річний чоловік з цивільною дружиною та її матір’ю розпивали спиртні напої. Між чоловіком та 60-річною майбутньою тещею виник конфлікт, в результаті якого він завдав численних ударів руками та ногами в область тулубу жінці.

«Правопорушник зрозумівши, що накоїв, втік з місця події та почав переховуватися. Поліцейські Іванкова встановили місце знаходження чоловіка, затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання», – йдеться в повідомленні.

Як виявилося, підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру (ч. 2 ст. 121 ККУ). Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Київщині 18-річний хлопець убив матір, завдавши їй п'ять ударів ножем у спину.

Теги: поліція теща вбивство Київщина кримінал

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