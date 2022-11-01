П'ять ударів ножем у спину: на Київщині 18-річний хлопець убив матір

Затримали хлопця правоохоронці на залізничному вокзалі у столиці, при собі підозрюваний мав квиток на потяг до іншої області

Після скоєного, юнак ще деякий час перебував вдома разом з батьком та удавав що нічого не сталося

Житель Броварів жорстоко вбив свою матір, завдавши їй удари ножем у спину. Про це повідомляє місцева прокуратура.

Слідство встановило, що 27 жовтня 2022 року в місті Бровари підозрюваний, перебуваючи за місцем свого проживання, взяв ніж та зайшов до кімнати, де знаходилася його мати. Він завдав жінці щонайменше п’ять ударів ножем в спину. Від отриманих колото-різаних поранень потерпіла померла. Відомо що між вбитою та її сином часто виникали сварки на побутовому ґрунті.

«Після скоєного, юнак ще деякий час перебував вдома разом з батьком та удавав що нічого не сталося, а коли чоловік виявив скривавлене тіло жінки, хлопець взяв речі та пішов з дому. По дорозі він викинув знаряддя вбивства та поїхав за місто», – йдеться в повідомленні.

Затримали хлопця правоохоронці на залізничному вокзалі у столиці, при собі підозрюваний мав квиток на потяг до іншої області. Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальну справу за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, в кінці вересня жителі Глібівки, що на Київщині, повідомили в поліцію про раптове зникнення двох працівників 40 та 50 років. Попри переконання їх останнього працедавця, що чоловіки поїхали на заробітки в іншу область, правоохоронці не припиняли пошуків. Зрештою ж знайшли яму з тілами у дворі того самого господаря. Як виявилось, під час останньої вечері між 42-річним чоловіком та загиблими виник конфлікт, він забив опонентів до смерті, викопав двометрову «могилу», скинув туди тіла і завалив бетоном.