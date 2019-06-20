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    На Київщині живодерка заморила голодом понад 20 котів і собак

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    На Київщині живодерка заморила голодом понад 20 котів і собак

    Дівчині загрожує позбавлення волі на строк до 8 років

    На Київщині 21-річна жінка розміщувала в мережі Інтернет оголошення про надання постійного прихистку домашнім тваринам. Як наслідок люди віддавали їй своїх котів і собак, сподіваючись, що вони будуть під опікою.

    Натомість, підозрювана забирала тварин до свого помешкання в одному із сіл Баришівського району та, нехтуючи як існуючими загальнолюдськими моральними правилами так і нормами поведінки по відношенню до тварин, знущалася з них.

    Як повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, доведено, що жінка позбавляла утриманців їжі та води, що призводило до їх виснаження та загибелі.

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    У результаті протиправних дій підозрюваної у період часу з жовтня по листопад 2018 року у місці проживання останньої виявлено більше 20 трупів тварин, причиною смерті яких відповідно до висновку експертів стала «аліментарна дистрофія», яка також є фактором, який спричинив страждання тварин перед смертю, тобто страждання від голоду і спраги.

    За процесуального керівництва Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене умисно, з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, що призвело до загибелі більше двадцяти тварин).

    Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке перебуває на розгляді.

    Санкція статі передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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