На Київщині зникла безвісти 12-річна дівчинка (фото)



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Розшукується 12-річна жителька міста Яготин Софія Недобой

До розшуку дівчинки залучені поліцейські, кінологи, нацгвардійці, громадськість

Поліцією Київщини розшукується зникла 12-річна жителька міста Яготин Софія Недобой. Дівчинка пішла з дому 9 серпня близько 19 години і не повернулась. Наразі її місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Неповнолітню розшукують працівники Яготинського відділення поліції, ювенальні поліцейські, до них долучилися співробітники Переяслав-Хмельницького відділу поліції, кінологи, бійці Національної гвардії України, Відділ аеропідтримки управління моніторингу та аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції НПУ, орієнтована громадськість.

Прикмети дитини: на вигляд 13-14 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся коротке (каре) обличчя овальне, очі карі.

Була одягнена: джинси сірого кольору, сорочка темно-синього кольору у червону клітинку, кеди чорно-білі з малюнком аніме, рюкзак чорного кольору.

«Якщо Ви володієте інформацією щодо можливого перебування дівчинки або при отриманні будь-якої інформації щодо ймовірного місцезнаходження зниклої дівчини, телефонуйте за номером спецлінії поліції «102», - закликають правоохоронці.

Як повідомлялося, 8 серпня у Києві хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник.