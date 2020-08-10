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    На Київщині зникла безвісти 12-річна дівчинка (фото)

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    Розшукується 12-річна жителька міста Яготин Софія Недобой - На Київщині зникла безвісти 12-річна дівчинка (фото)
    Розшукується 12-річна жителька міста Яготин Софія Недобой

    До розшуку дівчинки залучені поліцейські, кінологи, нацгвардійці, громадськість

    Поліцією Київщини розшукується зникла 12-річна жителька міста Яготин Софія Недобой. Дівчинка пішла з дому 9 серпня близько 19 години і не повернулась. Наразі її місцеперебування невідоме.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Неповнолітню розшукують працівники Яготинського відділення поліції, ювенальні поліцейські, до них долучилися співробітники Переяслав-Хмельницького відділу поліції, кінологи, бійці Національної гвардії України, Відділ аеропідтримки управління моніторингу та аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції НПУ, орієнтована громадськість.

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    На Київщині зникла безвісти 12-річна дівчинка (фото)
    На Київщині зникла безвісти 12-річна дівчинка (фото)
    На Київщині зникла безвісти 12-річна дівчинка (фото)

    Прикмети дитини: на вигляд 13-14 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся коротке (каре) обличчя овальне, очі карі.

    Була одягнена: джинси сірого кольору, сорочка темно-синього кольору у червону клітинку, кеди чорно-білі з малюнком аніме, рюкзак чорного кольору.

    «Якщо Ви володієте інформацією щодо можливого перебування дівчинки або при отриманні будь-якої інформації щодо ймовірного місцезнаходження зниклої дівчини, телефонуйте за номером спецлінії поліції «102», - закликають правоохоронці.

    Як повідомлялося, 8 серпня у Києві хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник.

    Національна поліція України діти Київщина розшук
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