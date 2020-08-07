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    Поліцейські розшукали на Хмельниччині зниклу безвісти 16-річну киянку

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    Правоохоронці повернули неповнолітню в сім'ю - Поліцейські розшукали на Хмельниччині зниклу безвісти 16-річну киянку
    Правоохоронці повернули неповнолітню в сім'ю
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці доставили дівчину до Києва та повернули матері

    Київські поліцейські розшукали 16-річну дівчину, яка пішла з дому в Подільському районі і не виходила на зв'язок із рідними.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Дівчина перебувала у своїх знайомих у місті Кам’янець-Подільський, про що матері не повідомила та на зв'язок не виходила.

    Правоохоронці вирушили до Хмельницької області, звідки забрали неповнолітню та повернули її у сім’ю.

    Працівники сектору ювенальної превенції провели профілактичні бесіди з дівчиною, під час якої нагадали про небезпечні наслідки такої поведінки, та з батьками – стосовно недопущення у майбутньому подібних ситуацій. Також вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

    Нагадаємо, 4 серпня до Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка із заявою про зникнення 16-річної дитини. Жінка повідомила, що вранці повернулась із роботи та виявила відсутність доньки, Лісової Олександри Олександрівни, 2004 року народження.

    Національна поліція України Київ діти розшук
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