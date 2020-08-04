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    У Києві зникла безвісти 16-річна дівчина (фото)

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    Розшукується&nbsp;Лісова Олександра Олександрівна, 2004 року народження - У Києві зникла безвісти 16-річна дівчина (фото)
    Розшукується Лісова Олександра Олександрівна, 2004 року народження
    Фото: Нацполіція

    Неповнолітня вчора пішла з дому та досі не виходить на зв'язок із батьками

    Сьогодні, 4 серпня, до Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка із заявою про зникнення 16-річної дитини. Жінка повідомила, що вранці повернулась із роботи та виявила відсутність доньки, Лісової Олександри Олександрівни, 2004 року народження, а зв’язку з нею не має, оскільки її телефон вимкнений.

    Неповнолітня вчора пішла з дому.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Прикмети дівчини: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, повнуватої статури, волосся середньої довжини чорного кольору з рожевими пасмами, користується окулярами для зору. Була одягнута у чорну футболку, світлі штани та чорні кросівки.

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    За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з приміткою «безвісно відсутня».

    Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місце знаходження неповнолітньої, повідомити у поліції за номерами: (063) 075 62 23 або 102.

    Національна поліція України Київ діти розшук
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