На Київщині зростає кількість важких хворих на коронавірус



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На кисневій підтримці 658 пацієнтів із Covid-19

Кількість важких випадків захворювання на коронавірус у Київській області збільшується. Станом на ранок 29 жовтня у лікарнях на кисневій підтримці 658 пацієнтів.

Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«У Київській області 1074 жителів перебувають у лікарнях. Йдеться про 783 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і 291 пацієнта, який ще очікує результатів ПЛР-тестування. Понад пів тисячі хворих потребують кисневої підтримки. Таких 658 осіб. Із них – 24 хворих у важкому стані перебувають на апаратах ШВЛ», - розповів він.

Володін закликав усіх мешканців області бути максимально обачними, користуватися засобами захисту і з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень.

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Як повідомлялося, станом на 29 жовтня від початку епідемії у Київській області зафіксовано 15780 випадків захворювання на Covid-19. За добу, 28 жовтня, виявлено 315 нових хворих.