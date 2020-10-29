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    На Київщині зростає кількість важких хворих на коронавірус

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    На Київщині зростає кількість важких хворих на коронавірус

    На кисневій підтримці 658 пацієнтів із Covid-19

    Кількість важких випадків захворювання на коронавірус у Київській області збільшується. Станом на ранок 29 жовтня у лікарнях на кисневій підтримці 658 пацієнтів.

    Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    «У Київській області 1074 жителів перебувають у лікарнях. Йдеться про 783 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і 291 пацієнта, який ще очікує результатів ПЛР-тестування. Понад пів тисячі хворих потребують кисневої підтримки. Таких 658 осіб. Із них – 24 хворих у важкому стані перебувають на апаратах ШВЛ», - розповів він.

    Володін закликав усіх мешканців області бути максимально обачними, користуватися засобами захисту і з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      370417
    • Хворіють
      211917
    • Одужали
      151632
    • Померли
      6868

    Як повідомлялося, станом на 29 жовтня від початку епідемії у Київській області зафіксовано 15780 випадків захворювання на Covid-19. За добу, 28 жовтня, виявлено 315 нових хворих.

    Київщина лікарня хвороби коронавірус
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