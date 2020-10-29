Коронавірус не відступає: у Києві за добу 577 нових хворих



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Минулої доби у Києві від коронавірусу одужали 259 осіб

За минулу добу, 28 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 577 осіб. Це на 14 людей більше, ніж за попередню добу (за добу 27 жовтня було 563 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 36027 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 12405 осіб (за добу 259), померли 726 осіб (за добу 5).

У Київській області зафіксовано 15780 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 315 осіб. За попередню добу збільшення складало 309 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7816 осіб (за добу 54), померли 367 людини (за добу 10).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 370417 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 28 жовтня зафіксовано ще 7342 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 28 жовтня у Києві було підтверджено 35450 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 563 осіб.

У Київській області було зафіксовано 15465 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 309 осіб.