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    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    В Україні за минулу добу зареєстровано 7342 нових випадки зараження на коронавірус - МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    В Україні за минулу добу зареєстровано 7342 нових випадки зараження на коронавірус

    Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Львівській областях

    В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Львівській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована: у місті Києві – 577, у Харківській області – 575, у Хмельницькій області – 478, в Одеській області – 416 та у Львівській області – 405», – сказав Степанов.

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 9 899 випадків;
    • Волинська область — 13 089 випадків;
    • Дніпропетровська область — 14 301 випадок;
    • Донецька область — 9 177 випадків;
    • Житомирська область — 13 518 випадків;
    • Закарпатська область — 13 842 випадки;
    • Запорізька область — 9 211 випадків;
    • Івано-Франківська область — 19 596 випадків;
    • Кіровоградська область — 2 308 випадків;
    • м. Київ — 36 027 випадків;
    • Київська область — 15 780 випадків;
    • Львівська область — 28 889 випадків;
    • Луганська область — 3 482 випадки;
    • Миколаївська область — 7 450 випадків;
    • Одеська область — 23 623 випадки;
    • Полтавська область — 8 930 випадків;
    • Рівненська область — 18 518 випадків;
    • Сумська область — 11 238 випадків;
    • Тернопільська область — 20 111 випадків;
    • Харківська область — 35 016 випадків;
    • Херсонська область — 3 616 випадків;
    • Хмельницька область — 14 706 випадків;
    • Чернівецька область — 20 906 випадків;
    • Черкаська область — 8 735 випадків;
    • Чернігівська область — 8 449 випадків.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 28 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7342 людей. Також відомо, що одужали 2990 людей (у попередній день 3306), а 113  – померло від ускладнень (165).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 370417 людей, одужали 151632 осіб, летальних випадків – 6868 осіб.

    Крим Київ міністр Волинська область Запорізька область Чернівецька область Максим Степанов коронавірус
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