МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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В Україні за минулу добу зареєстровано 7342 нових випадки зараження на коронавірус

Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Львівській областях

В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Львівській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована: у місті Києві – 577, у Харківській області – 575, у Хмельницькій області – 478, в Одеській області – 416 та у Львівській області – 405», – сказав Степанов.

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 9 899 випадків;

Волинська область — 13 089 випадків;

Дніпропетровська область — 14 301 випадок;

Донецька область — 9 177 випадків;

Житомирська область — 13 518 випадків;

Закарпатська область — 13 842 випадки;

Запорізька область — 9 211 випадків;

Івано-Франківська область — 19 596 випадків;

Кіровоградська область — 2 308 випадків;

м. Київ — 36 027 випадків;

Київська область — 15 780 випадків;

Львівська область — 28 889 випадків;

Луганська область — 3 482 випадки;

Миколаївська область — 7 450 випадків;

Одеська область — 23 623 випадки;

Полтавська область — 8 930 випадків;

Рівненська область — 18 518 випадків;

Сумська область — 11 238 випадків;

Тернопільська область — 20 111 випадків;

Харківська область — 35 016 випадків;

Херсонська область — 3 616 випадків;

Хмельницька область — 14 706 випадків;

Чернівецька область — 20 906 випадків;

Черкаська область — 8 735 випадків;

Чернігівська область — 8 449 випадків.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 28 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7342 людей. Також відомо, що одужали 2990 людей (у попередній день 3306), а 113 – померло від ускладнень (165).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 370417 людей, одужали 151632 осіб, летальних випадків – 6868 осіб.