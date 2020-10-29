Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7342 людей



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За минулу добу в Україні від коронавірусу померло 113 людей

За минулу добу одужали 2990 людей

В Україні за минулу добу, 28 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7342 людей. Це на 132 особи менше, ніж у попередній день (7474). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Також відомо, що одужали 2990 людей (у попередній день 3306), а 113 – померло від ускладнень (165).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 370417 людей, одужали 151632 осіб, летальних випадків – 6868 осіб.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 32 727 721 особа, а кількість померлих зросла до 1 179 232 людей.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.