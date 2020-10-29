  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7342 людей

    • Розсилка
    За минулу добу в Україні від коронавірусу померло 113 людей - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7342 людей
    За минулу добу в Україні від коронавірусу померло 113 людей

    За минулу добу одужали 2990 людей

    В Україні за минулу добу, 28 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7342 людей. Це на 132 особи менше, ніж у попередній день (7474). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Також відомо, що одужали 2990 людей (у попередній день 3306), а 113  – померло від ускладнень (165).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 370417 людей, одужали 151632 осіб, летальних випадків – 6868 осіб.

    До слова, у світі коронавірусом заразилися вже майже 45 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 32 727 721 особа, а кількість померлих зросла до 1 179 232 людей.

    Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

    До слова, в Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

    В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

    хвороби щеплення населення вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies