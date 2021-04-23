На Київщині з’явиться Академія спорту за 111 млн грн (фото)

В комплексі вже на 75% завершено будівельні роботи

ВІдкриття центру спорту заплановано до 30-річчя незалежності України

Київська область посилює свої позиції як провідний центр спорту та активного відпочинку на території держави. Так, у місті Буча до 30-річчя незалежності України заплановано відкрити Академію спорту, яка стане сучасним спортивним брендом громади та регіону. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Загальна вартість будівництва центру складає 111,5 млн грн.

«Її (Академії спорту. – Ред.) унікальність полягає в тому, що скористатися послугами зможуть як учасники міжнародних, державних та обласних змагань, так і 57 тисяч населення Бучанської громади. При проєктуванні було враховано потреби маломобільних відвідувачів: влаштовано пандуси, санвузли, необхідні параметри дверних прорізів. Це дозволить проводити спортивні заходи та змагання осіб з інвалідністю. Потужність закладу розрахована на 570 відвідувачів в день», – зазначив заступник голови Київської облдержадміністрації Андрій Лісовик.

В комплексі вже на 75% завершено будівельні роботи. Готова двоповерхова будівля, частково виконані зовнішні інженерні мережі, на 95% закінчено каналізацію та водопостачання, завершено теплопостачання, фіналізують роботи з облаштування системи пожежогасіння. Паралельно проводять внутрішні будівельні роботи, більшість з яких вже також виконано.

Збудовано два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, багатофункціональний майданчик і майданчик для занять зі street-файту.

Академія спорту передбачає будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № 2 по вул. Шевченка, 14 в м. Буча.

Багатофункціональний спортивний комплекс буде використовуватися для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення, проведення занять з міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. Також, у ньому планується проведення занять з фізичної культури Бучанського НВК СЗОШ I-III ст. –ЗОШ I-III ст. №2.