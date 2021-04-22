Київ спрямував додатково 7,3 млрд грн на оновлення інфраструктури

Набільше коштів отримають галузі «Транспорт», «Охорона здоров’я», «Освіта», «Культура та мистецтво»

На будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури Києва додатково спрямовано 7,3 млрд грн. Додаткові кошти спрямовуються на фінансування пускових об’єктів поточного року, передбачених Програмою економічного та соціального розвитку на 2021 рік. Зокрема, мова йде про соціально важливі та великі інфраструктурні проєкти.

Таке рішення прийняли сьогодні, 22 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради ІХ скликання. Рішення підтримали 94 депутати.

Найбільші обсяги коштів спрямовуються на галузі «Транспорт», «Охорона здоров’я», «Освіта», «Культура та мистецтво».

Так, 4,4 млрд грн буде спрямовано на фінансування великих інфраструктурних та капіталомістких проєктів транспортної інфраструктури. Мова йде, зокрема, про:

будівництво гілки метро на Виноградар,

Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської,

реконструкцію вул. Стеценка від просп. Палладіна до Інтернаціональної площі,

реконструкцію трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу,

реконструкцію та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод».

Додаткові 515,3 млн грн буде спрямовано на капітальні ремонти та реконструкції столичних закладів охорони здоров’я. Зокрема, значні обсяги коштів:

на фінансування початку робіт з реконструкції будівлі Київської міської клінічної лікарні №6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги «Правобережна» на проспекті Космонавта Комарова,

на реконструкцію будівель з добудовою додаткового корпусу для розміщення центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні №11 Дніпровського району.

Фінансування капітальних видатків за галуззю «Освіта» збільшено на 292,4 млн грн. Таким чином, забезпечується фінансуванням 5 пускових об’єктів поточного року, серед яких будівництво дитячого садочка на вулиці Бахмацькій та реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на просп. Відрадному. Крім того, додаткові 45,9 млн грн виділяються на капітальні ремонти об’єктів столичної освітньої інфраструктури. Зміни до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2021 рік також передбачають фінансування початку робіт із будівництва загальноосвітньої школи з басейном на вул. Крушельницької, загальноосвітньої школи на вул. Лісківській у 24 мікрорайоні ж/м «Вигурівщина-Троєщина» та реконструкції будівлі гімназії №179.

На капітальне будівництво, капітальні ремонти та ремонтно-реставраційні роботи інфраструктурних об’єктів галузі «Культура та мистецтво» додатково спрямовуються 270,8 млн грн. Зокрема, кошти виділяються на фінансування продовження реконструкції об’єктів Київського зоологічного парку, початку робіт з реконструкції кінотеатру «Київська Русь» та ремонтно-реставраційні роботи чотирьох об’єктів культурної спадщини.

Також близько 300 млн грн спрямовується для завершення робіт на пускових об’єктах житлово-комунальної інфраструктури. Зокрема, на реконструкцію споруд першої черги Бортницької станції аерації, реконструкцію теплової мережі на вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-Хрещатицькій, протизсувні заходи для укріплення Дніпровського схилу біля пішохідного мосту. Додаткові кошти також спрямовуються на проєкти екологічної політики та благоустрою і модернізацію житлового фонду. Загалом, за галуззю «Житлово-комунальне господарство» асигнування збільшуються на 1,6 млрд грн.

Крім того, додатково спрямовуються 50,4 млн грн на капітальні ремонти Центрів соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей та молодi Дарницького та Оболонського районів, Центру соцiального обслуговування Шевченкiвського району та капітальний ремонт приміщень Київського мiського центру гендерної рiвностi, запобiгання та протидiї насильству.

Із метою забезпечення фінансуванням пускових та початку виконання робіт з реконструкції об’єктів спортивної галузі додатково спрямовано 141,2 млн грн.

Збільшення асигнувань відбувається за рахунок коштів бюджету розвитку, Державного фонду регіонального розвитку та залишків Дорожнього фонду, які утворились станом на 1 січня 2021 року.