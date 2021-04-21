Ні дня без руйнування. В Києві зносять історичну будівлю пивоварні Шульца (фото)

розібрано ліву частину (розкріповку) будівлі на два вікна

Вже розібрано ліву частину (розкріповку) будівлі на два вікна

Активісти заявляють про кримінальне правопорушення та готують заяву до поліції

20 квітня близько полудня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) проспекті Голосіївському, 8. Про це повідомляє рух «Мапа реновації».

Будівля, частину якої вже демонтовано, є однією з двох житлових дореволюційних будинків, що входять до складу Пивоварні Карла Шульца (первісне використання: житлова функція).

Період побудови: кінець ХІХ - початок ХХ століття. Стиль: неоренесанс; головний фасад будинку виділено двома розкріповками по боках, що увінчуються атиками складної конфігурації з люкарнами; над карнизом зберігся парапет з автентичною металевою огорожею. Головний фасад виходить на червону лінію провулку Р. Лужевського.

Активісти зазначають, що будівля має архітектурну та культурну цінність. До демонтажних робіт значною мірою зберегла свою автентичність (а саме об’ємно-просторову композицію, архітектурне вирішення фасадів, декоративне оздоблення). Будівля є частиною промислового комплексу Пивоварні Карла Шульца, цінним зразком забудови історичної місцевості Деміївки, ілюструє типологію будівель житлового призначення дореволюційного періоду.

Комплекс споруд знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста Києва, в охоронній зоні пам’ятки історії «Завод «Червоний Гумовик».

Частково демонтована будівля є однією дореволюційних будинків, що входять до складу Пивоварні Карла Шульца. Фото: Мапа реновації

Рух «Мапа реновації» повідомляє, що на момент проведення демонтажних робіт історичної споруди забудовник не має ані відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики на проведення таких робіт в Центральному історичному ареалі Києва, ані правовстановлюючого документу на користування земельною ділянкою, з відповідним, визначеним відповідно до ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, цільовим призначенням – для реконструкції існуючих будівель/нового капітального будівництва.

Також Київська міська рада, як орган місцевого самоврядування не приймала рішень щодо передачі земельної ділянки, на якій розташована будівля, для реконструкції існуючих будівель чи нового капітального будівництва.

«Таким чином, дії забудовника є протиправними, а вчинене ним кримінально протиправне діяння потребує кваліфікації за ч.1 ст. 197-1 КК України – Самовільне будівництво», – заявляють активісти.

Як повідомлялося, 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.