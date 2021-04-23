Правоохоронці розслідують зловживання в рамках «Великого будівництва»

Повідомити про результати Венедиктова має намір пізніше, коли «буде видно результати розслідування»

Правоохоронні органи займаються розслідуванням фактів можливих зловживань в рамках урядової програми «Велике будівництво». Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова в ефірі програми «Право на владу».

«Займаються. Різні органи займаються», – сказала вона.

Венедиктова не уточнила, за якими напрямами йде робота.

«Чим я, напевно, відрізняюся від генпрокурорів, які були раніше: я не люблю приходити і показувати «рибу«, я не рибалка, тому не розповідаю, яку «рибу» ми ловимо. Я це буду доводити справами», – додала генпрокурор.

Велике будівництво – це ініціатива Президента Володимира Зеленського з будівництва соціальних інфраструктурних об'єктів і 4 тис. км доріг. В рамках програми заплановано будівництво 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів і 200 прийомних відділень в лікарнях.

Нагадаємо, в Україні в ухиленні від сплати податків на 18,6 млн гривень викрили фірму, яка неодноразово ставала переможцем прилюдних торгів за програмою Велике будівництво.

Нагадаємо, що екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, яка зводиться в рамках «Великого будівництва» і допомогу в будівництві якої Володимир Зеленський обговорював з керівництвом Катару.

Раніше стало відомо, що сім’я куратора «Великого будівництва» за рік збагатилась квартирою у Києві та двома земельними ділянками.