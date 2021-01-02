На київському лівобережжі зʼявляться два нові музеї

Музей мистецтва заплановано звести біля метро «Лівобережна», етнографічний музей – на Троєщині

В урочищі Городище на Троєщині заплановано побудувати етнографічний музей, а поблизу Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті – музей сучасного мистецтва.

«Відповідно до рекомендацій експертів мерії Лейпцига у проєкті Генплану Києва передбачається створити центральне ядро загальноміського лівобережного центру із закладенням важливої громадської будівлі музейного призначення (музей сучасного мистецтва) біля виставкового центру у районі станції метро «Лівобережна», – йдеться у повідомленні Інституту Генерального плану міста Києва.

Проєкт Генплану також передбачає багатофункціональний міський центр, який орієнтуватиметься на міжнародні та національні масові культурні та дозвільні заходи. Біля Дніпра створять паркову зону.

В інституті є ідея прокласти на північ набережної з доріжками для велосипедів та пішоходів, що буде пов'язана з пляжною зоною. Набережна минатиме Русанівські сади до Троєщинського масиву. І там же, в урочищі Городище, хочуть зробити етнографічний музей.

Про намір залучити до роботи над Генеральним планом Києва фахівців з Німеччини київський міський голова Віталій Кличко вперше повідомив під час пресконференції у липні.

«Щоб мене не звинувачували, що Кличко протягує інтереси тих чи інших компаній, ми взяли незалежних німецьких фахівців з міста-побратима Лейпцига. Головний архітектор Лейпцига зараз працює з нами і вже готовий презентувати Генеральний план нашого міста за європейськими стандартами. Потім буде обговорення громадськості», – сказав зокрема Кличко.

Нагадаємо, що у Києві запрацював «Храм води» зі спецефектами.