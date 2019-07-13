Київське метро починає працювати без жетонів
Пасажирів запевнили, що наявні жетони ще можна використати на інших вестибюлях даних станцій метро та всіх інших
З 15 липня жетони не продаватимуть і не прийматимуть у вестибюлях станцій Нивки та Іподром
У Київському метрополітені з 15 липня у перших двох вестибюлях не продаватимуть і не прийматимуть жетонів.
Про це повідомляє пресслужба підприємства у Тwitter.
«Перші два вестибюлі починають працювати #безжетонів. З 15 липня жетон не продаватиметься і не прийматиметься на Нивках (вихід до пожежної частини) та Іподромі (вихід до Іподрому)», - йдеться у повідомленні.
Пасажирів запевнили, що наявні жетони ще можна використати на інших вестибюлях даних станцій метро та всіх інших.
Як повідомлялося, у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня 2019 року.