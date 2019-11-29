Унікальні експонати та захоплюючий квест: у Києві відкрився незвичайний музей (фото)



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Відвідувачі квест-музею зможуть вдягнути шолом віртуальної реальності

Квест-музей об’єднує гру, захоплюючу подорож історією та роздуми про майбутнє

Сьогодні, 29 листопада, в Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відкрився перший в Україні квест-музей «Сила підпису». Через інтерактиви та загадки глядачам пропонують дізнатися про найцікавіші історії підписів, які змінювали світ та Україну, і замислитися над тим, наскільки відповідально ми ставимося до свого підпису сьогодні. Проєкт об’єднує гру, захоплюючу подорож історією та роздуми про майбутнє.

Організатори інтерактивного проєкту — юридична фірма Sayenko Kharenko. Інформаційний партнер – «Главком».

На інтерактивній виставці можна дізнатися історію підпису — від шумерів до наших днів. Відчути себе почеркознавцем-криміналістом. Потрапити в бібліотеку з величезними книгами, кожна розповідає про найважливіші документи в історії людства та долі тих, хто їх підписав.

Заради чого варто відвідати квест-музей?

Спробувати себе в ролі Шерлока Холмса

«Сила підпису» поєднує два різних формати. З одного боку, це захоплюючий квест. З іншого — виставка, на якій можна побачити унікальні експонати та дізнатися цікаві історії про підписи, які змінили світ.

Всього в «Силі підпису» 4 квестових зони: Світ, Україна, Людина та Цифра. В кожній зоні глядачеві потрібно розгадати свою загадку. Знайти місце, де людина вперше в історії залишила підпис. Розшукати найвідоміший фейковий документ в історії України. Знайти на картинах підписи, заховані видатними художниками. І все це через інтерактив! Від азбуки Морзе до фарби, що проступає на стіні від дотику вашої руки.

Побачити унікальні експонати з історії України

Чернетка 4-го Універсала, який вперше в ХХ столітті проголосив незалежну українську державу. Акт Відновлення Української державності 1941 року. Універсал гетьмана Івана Виговського 1663 року, один із декількох, що збереглися з його підписом та печаткою. Лист Симона Петлюри — розпорядження про початок партизанської роботи, надрукований на носовій хустці, для того, щоб можна було заховати його в підкладці одягу. І найголовніші експонати — печатка Української Центральної Ради та мала печатка УНР, розроблена знаменитим графіком Василем Кричевським. Обидві були першими загальнонаціональними українськими печатками після століть бездержавності. Зазвичай такі експонати можна побачити тільки в архівах. Цього разу вони зробили крок назустріч гостям квест-музею.

Побачити роботи Енді Воргола, Сальвадора Далі, автографи Мерілін Монро та Альберта Ейнштейна

У квест-музеї можна дізнатися десятки цікавих історій про підписи. Як Мерілін Монро підписала м’ячик, який продали за 220 тисяч доларів. Як Ендрю Варгола (Warhola) став Енді Ворголом (Warhol), завдяки неправильному підпису на картині. Як Сальвадор Далі додавав маленькі малюнки на чеках в ресторанах, щоб їх ніколи не переводили в готівку. Як Давиду Бен-Ґуріону везли Акт проголошення незалежності Ізраїлю в таксі, яке зупинила поліція, і з’ясувалося, що у водія немає прав. Ці історії оживають перед вами, адже на «Силі підпису» вони підкріплені оригіналами: автографами Монро, Ейнштейна, Бен-Ґуріона, літографіями Воргола й Далі.

Підписати Декларацію прав людини у віар-окулярах

Відвідувачі квест-музею зможуть вдягнути шолом віртуальної реальності, опинитися в одному просторі з Елеонорою Рузвельт та за допомогою технології Tilt Brush залишити свій підпис під одним із найважливіших документів в історії людства — Загальною Декларацією Прав Людини ООН. А ще на виставці можна спробувати відтворити бароковий підпис Пилипа Орлика — автора першої української Конституції, пройти тест на знання Акту проголошення незалежності України, дізнатися про того, хто насправді підписав документ про капітуляцію Німеччини від СРСР, та про пригоди Комп’єнського вагона — єдиного вагона в історії людства, в якому з перервою в 22 роки були підписані дві найважливіші угоди.

Дослідити підписи під мікроскопом та дізнатися про історії гучних підробок

Чи знаєте ви, що іноді розмір підпису змінюється залежно від посади людини? Скільки часу триває експертиза почерку та як її проводять? Хто, як і навіщо підробляє підписи? Окрема зона квесту-музею присвячена роботі криміналістів-почеркознавців та історіям з їхньої практики.

Також спеціально до відкриття проекту 30 листопада та 1 грудня у квест-музеї працюватимуть фахівці Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ». З ними ви зможете дослідити підписи трьома методами: завдяки цифровому мікроскопу, в ультрафіолетовому і інфрачервоному діапазонах. Подивитися на три картини і зрозуміти, де підпис оригінальний, а де — підробка. Побачити, як в інфрачервоному світлі на голові оленя з червоного дерева одні з написів зникають, а інші проступають.

Відправитися на пошуки Біловезької угоди

У грудні 1991 року в Біловезькій пущі Леонід Кравчук, Станіслав Шушкевич і Борис Єльцин підписали документ, який поставив крапку в існуванні СРСР та розпочав новітню історію незалежних держав. Чи правда, що оригінал Біловезької угоди з підписами тодішніх лідерів трьох країн зник? Заради відповіді на це питання команда квест-музею проїхала маршрутом Київ — Мінськ — Біловезька пуща — Мінськ — Київ і поговорила з безпосередніми учасниками тих подій: Леонідом Кравчуком та Станіславом Шушкевичем. Як проходив цей невигаданий квест — розповідає окрема зона квест-музею. В цій залі також можна сфотографуватися з чернеткою Акту проголошення незалежності Україні, написаною Левком Лук’яненком, перенесеною на стіну і збільшеною до 3 метрів.

Квест-музей «Сила підпису» працюватиме з 29 листопада по 15 грудня 2019 року.

Де: Київська міська галерея мистецтв «Лавра», вул. Лаврська, 7

Час роботи: 11:00-20:00, вівторок – вихідний