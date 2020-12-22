У Києві запрацював «Храм води» зі спецефектами (фото)

У музеї додали сучасні спецефекти, які дозволяють відчути реалістичність подорожі у світ води

У Музеї води завершені ремонтні роботи

Цього року в Київському водно-інформаційному центрі (Музей води) виконали ремонтні роботи, після чого внутрішній простір історичної споруди першого централізованого водогону Києва став сучаснішим. Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

«Після проведення ремонтних робіт у Музеї води почав працювати «Храм води», верхній ярус якого оздоблений композицією з молекул води. Середній відображає різні прояви водної стихії і нижній ярус, де переміщаються відвідувачі, оздоблений у світлих тонах, що підкреслює природню чистоту та вразливість води», – розповів він.

За його словами, в оновленому музеї додали сучасні спецефекти, які дозволяють відчути реалістичність подорожі у світ води.

«У Музеї води на відвідувачів очікує екскурс на планету Земля часів, коли тільки сформувався її рельєф, утворилась атмосфера та гідросфера. Інтер’єр підземної частини доповнений можливостями сучасної проекційної техніки та науковим контентом. Відповідними спецефектами доповнено експозицію «Океан» із величезним акваріумом та експозицію «Водовідведення», – повідомив Науменко і запросив усіх відвідати оновлений Музей води.

Нагадаємо, що Музей води знаходиться в парку «Хрещатий» за адресою: вул. М. Грушевського, 1-В.

Розклад роботи:

у середу, четвер, п’ятницю – із 10:00 до 16:00,

в суботу та неділю – із 10:00 до 17:00.

Наразі цей заклад працює з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.