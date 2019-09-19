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    Думки вголос

    Мінування мосту у Києві: які вимоги висував Олексій Белько?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Мінування мосту у Києві: які вимоги висував Олексій Белько?

    Суперечлива інформація не дозволяє чітко з'ясувати, що ж відбулося насправді

    Мовою оригіналу

    По вчерашнему происшествию на мосту Метро один ключевой вопрос: Какие требования выдвигал Алексей Белько?

    Потому что в самом начале много писали о том, что это протест против попытки капитуляции по формуле Штайнмайера, которую наш министр уже вроде как подписал в Берлине тайно 2 сентября, а теперь президент должен был утвердить на встрече Нормандской четверки.

    После задержания появилась официальная версия - выпил, поругался с девушкой и так далее. Разница принципиальная. Не большая, а именно принципиальная.

    У кого есть внятная информация по этому поводу, что произошло на самом деле?

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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