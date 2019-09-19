Мінування мосту у Києві: які вимоги висував Олексій Белько?

Суперечлива інформація не дозволяє чітко з'ясувати, що ж відбулося насправді

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По вчерашнему происшествию на мосту Метро один ключевой вопрос: Какие требования выдвигал Алексей Белько?

Потому что в самом начале много писали о том, что это протест против попытки капитуляции по формуле Штайнмайера, которую наш министр уже вроде как подписал в Берлине тайно 2 сентября, а теперь президент должен был утвердить на встрече Нормандской четверки.

После задержания появилась официальная версия - выпил, поругался с девушкой и так далее. Разница принципиальная. Не большая, а именно принципиальная.

У кого есть внятная информация по этому поводу, что произошло на самом деле?

Джерело: блог Кирила Сазонова

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