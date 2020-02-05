На Київському водосховищі поліція зловила чергового браконьєра



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У рибалки вилучили сітку з ліски Фото: Нацполіція

Рибалка завдав збитків на 800 грн

У вівторок, 4 лютого, працівники водної поліції Вишгородського району спільно з рибоохоронним патрулем виявили рибалку-порушника.

Човен чоловіка зупинили в акваторії Київського водосховища поблизу с. Лебедівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Громадянин використовував заборонене знаряддя лову - сітки з ліски. Його здобиччю стали карась, лящ, плітка, плоскирка тощо.

Збитки від незаконної діяльності браконьєра становлять понад 800 гривень

Відносно порушника складено адмінпротокол за ст. 85 (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у грудні 2019 року інспектори рибоохоронного патруля Київщини виявили чоловіків на човні, які на їхню думку здійснювали незаконний вилов риби сітками. Для перевірки дозвільних документів їх запросили причалити до берега. Однак, рибаки відмовились на їхню пропозицію і почали тікати. Про дану подію члени рибоохоронного патруля одразу повідомили до поліції.

Працівники Держрибагентства також повідомили до поліції, що рибалки бризкали на них бензином з каністри погрожували їх підпалити.