Поліція зловила у зоні ЧАЕС чотирьох браконьєрів (фото)



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Правоохоронці вилучили автомобіль та зброю мисливців Фото: Нацполіція

Мисливці ще не встигли нічого вполювати

У вівторок, 14 січня, під час патрулювання Чорнобильської зони відчуження поліцейські спільно з прикордонниками затримали чотирьох мешканців Житомирщини. Чолоіки зі зброєю проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи пропускні пункти.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Порушників виявили неподалік пропускного пункту «Овруч», коли ті ще не встигли нічого вполювати.

Автомобіль та зброю мисливців вилучили правоохоронці.

У відношенні даних громадян поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали скеровано до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, нещодавно працівники відділу поліції зони Чорнобильської АЕС виявили у мешканця гуртожитку у відселеному селі Опачичі обріз мисливської рушниці.