На Дністрі браконьєр обстріляв рибний патруль



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Внаслідок незаконних дій порушнику вдалося добути 47 рибин, у тому числі червонокнижних

24 січня 2020 року, близько 23:00 невідома особа обстріляла із вогнепальної зброї державних інспекторів Івано-Франківського рибпатруля на чолі з керівником управління Держрибагентства в Івано-Франківській області Любомиром Стрембіцьким.

Інцидент стався на річці Дністер, поблизу сіл Кутище Тлумацького району Івано-Франківської області та Вістря Монастириського району Тернопільської області, повідомляє пресслужба Державного рибного агентства України.

Там рибінспектори під час рейду виявили порушення правил рибальства. Наразі не встановлений громадянин займався виловом водних біоресурсів з човна за допомогою 4 сіток загальною довжиною 160 метрів.

«При появі працівників Івано-Франківського рибпатруля порушник відкрив вогонь із вогнепальної зброї та втік. Загалом громадянин здійснив понад 10 пострілів в сторону рибпатрульних. На щастя, ніхто із державних інспекторів не постраждав. На місце події викликали працівників Національної поліції України, ті зафіксували порушення», – зазначають у Держрибагентстві.

Внаслідок незаконних дій порушнику вдалося добути 47 рибин, у тому числі червонокнижних: підуст – 37, клепець – 5, вирезуб – 3, рибець – 2. Риба була жива, тож її випустили на волю.

Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 32 193 грн.

За фактом нападу на державних інспекторів відкрито кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу).

Триває слідство.

Нагадаємо, 8 січня, на Одещині вилучено більше 600 кг незаконно добутої риби.