На Київщині браконьєри погрожували підпалити працівників Держрибагентства (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Працівники поліції вилучили у браконьєрів знаряддя лову, човен та рибу Фото: Нацполіція

Рибаки на моторному човні тікали від інспекторів та поліції

Інспектори рибоохоронного патруля Київщини виявили чоловіків на човні, які на їхню думку здійснювали незаконний вилов риби сітками. Для перевірки дозвільних документів їх запросили причалити до берега.

Однак, рибаки відмовились на їхню пропозицію і почали тікати. Про дану подію члени рибоохоронного патруля одразу повідомили до поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники Держрибагентства також повідомили до поліції, що рибалки бризкали на них бензином з каністри погрожували їх підпалити.

Втікачів наздогнали поблизу села Страхолісся Іванківського району. У їхньому переслідуванні приймали участь водна поліція Вишгородського району, групи реагування патрульної поліції.

На місці події працівники поліції вилучили знаряддя лову, човен та рибу. За попередніми даними матеріальний збиток, завданий державі, складає 38 тисяч гривень.

До відділу поліції доправили двох рибалок. Ними виявились двоє місцевих жителів, 22-х та 30-річного віку. Наразі з ними працюють слідчі.

За даним фактом працівники Іванківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) та за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.