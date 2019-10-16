Водолази дістали тіло чоловіка з озера на Райдужному (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Невідомо, скільки часу тіло перебувало у воді

У середу, 16 жовтня, в Києві поряд з вулицею Райдужною на озері «Райдужне» перехожі помітили голову, яка нерухомо перебувала на поверхні води. Вони викликали на місце медиків і поліцію.

О 13:05 водолази дістали з води тіло чоловіка. Про це повідомляє Інформатор.

Тіло знаходилося на відстані 10 м від берега.

На вигляд чоловікові було близько 40-50 років.

Скільки часу загиблий перебував у воді і за яких обставин він потонув, на даний момент невідомо. Його особистість поки що не встановлено, оскільки документів при огляді не знайдено.

На чоловікові не було взуття. Тіло вже почало розкладатися.

На місці працювали медики, співробітники поліції, водолази та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, в парку «Перемога» з озера дістали тіло чоловіка. Документів при ньому не було. Але його впізнали діти, які проходили повз місце інциденту.