Минулого тижня у Києві сталося понад 80 пожеж



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В екосистемах міста пожеж не виникало

Впродовж минулого тижня (з 4 по 10 листопада) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 184 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій у столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києва.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 82 пожежі та 5 аварій. Для надання допомоги громадянам, рятувальні підрозділи задіювалися 10 разів, ще 27 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня пожеж в екосистемах міста не виникало. Загалом з початку року здійснено 522 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 152,602 га.

Минулого тижня підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 536 таких виїздів (за аналогічний період 2018 року – 159 виїздів).

На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих та врятованих не було. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 72 особи, а саме: на р. Дніпро — 32 особи, на озерах — 27 осіб, на інших водоймах міста — 13 осіб. Всього врятовано 25 людей.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 11 листопада, в Києві на території ринку Юність сталася пожежа.