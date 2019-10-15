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    У Києві рятувальники дістали з озер тіло чоловіка і тушу коня (фото)

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    Тіло потопельника виявлено в озері на території парку &laquo;Перемога&raquo;&nbsp; - У Києві рятувальники дістали з озер тіло чоловіка і тушу коня (фото)
    Тіло потопельника виявлено в озері на території парку «Перемога» 
    Фото: ДСНС

    Обставинами загибелі чоловіка займаються правоохоронці

    У неділю, 13 жовтня, о 13:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшов дзвінок від правоохоронців про те, що на території парку «Перемога» у Дніпровському районі столиці в озері знаходиться тіло людини.

    На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Як виявилось, тіло потопельника чоловічої статі знаходилось на поверхні води на відстані 7 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

    Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

    У суботу, 12 жовтня, о 22:42 до рятувальників надійшов дзвінок про те, що в одному з озер на вул. Підлипки, що у Дарницькому районі столиці, знаходиться туша коня.

    На місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Києві.

    Як виявилось, туша коня знаходилась на поверхні води на відстані 5 м від берега.

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    У Києві рятувальники дістали з озер тіло чоловіка і тушу коня (фото)
    У Києві рятувальники дістали з озер тіло чоловіка і тушу коня (фото)

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники витягнули тушу тварини на берег та передали її власникам.

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