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    На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)

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    <p>Задня частина автобуса виявилася на асфальті.</p> - На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)

    Задня частина автобуса виявилася на асфальті.

    Фото: Інформатор

    Аварія трапилася після наїзду на «лежачого поліцейського»

    5 лютого на вулиці Мілютенка в Києві в автобуса маршруту №33 відірвалося днище і відвалилася задня частина. 

    ДТП сталася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами представників «Київпастрансу», автобус №33 рухався по вулиці Мілютенка у бік вулиці Академіка Курчатова. Після того, як громадський транспорт наїхав на «лежачого поліцейського» біля одного з пішохідних переходів, у нього відірвалося днище. Через цю поломку задня частина автобуса виявилася на асфальті.

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    На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)
    На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)
    На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)
    На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)
    На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)
    На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце прибув автомобіль технічної допомоги для того, щоб відбуксирувати зламану машину в депо. Там фахівці визначать ступінь ушкоджень, які отримав автобус.

    В результаті аварії ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, 4 лютого вранці люди змушені були штовхати тролейбус, який зупинився посеред дороги через технічні несправності.

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