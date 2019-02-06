На Лісовому масиві автобус розвалився на ходу (фото, відео)



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Задня частина автобуса виявилася на асфальті. Фото: Інформатор

Аварія трапилася після наїзду на «лежачого поліцейського»

5 лютого на вулиці Мілютенка в Києві в автобуса маршруту №33 відірвалося днище і відвалилася задня частина.

ДТП сталася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами представників «Київпастрансу», автобус №33 рухався по вулиці Мілютенка у бік вулиці Академіка Курчатова. Після того, як громадський транспорт наїхав на «лежачого поліцейського» біля одного з пішохідних переходів, у нього відірвалося днище. Через цю поломку задня частина автобуса виявилася на асфальті.

На місце прибув автомобіль технічної допомоги для того, щоб відбуксирувати зламану машину в депо. Там фахівці визначать ступінь ушкоджень, які отримав автобус.

В результаті аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 4 лютого вранці люди змушені були штовхати тролейбус, який зупинився посеред дороги через технічні несправності.