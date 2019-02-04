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    У годину пік киянам довелося штовхати тролейбус (відео)

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    Пасажири штовхали тролейбус №37А - У годину пік киянам довелося штовхати тролейбус (відео)
    Пасажири штовхали тролейбус №37А
    Фото: скріншот відео

    У тролейбуса виникли технічні несправності

    У понеділок, 4 лютого, близько 8-ї години ранку люди змушені були штовхати тролейбус, який зупинився посеред дороги через технічні несправності.

    Це сталося на маршруті №37А. Відео цієї події оприлюднено на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «Чудовий приклад людяності: через технічні несправності тролейбус просто зупинився у другій смузі. Люди вийшли і просто доштовхали транспортний засіб до зупинки, щоб не створювати заторів іншим учасникам дорожнього руху», - йдеться в повідомленні.

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    Як повідомлялося, у грудні 2018 року сталася пожежа у тролейбусі на маршруті №30. Загорання сталося, коли тролейбус рухався по вулиці Олени Теліги. Водій випустив пасажирів і самостійно загасив вогонь. 

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