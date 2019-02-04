У годину пік киянам довелося штовхати тролейбус (відео)
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Пасажири штовхали тролейбус №37А
Фото: скріншот відео
У тролейбуса виникли технічні несправності
У понеділок, 4 лютого, близько 8-ї години ранку люди змушені були штовхати тролейбус, який зупинився посеред дороги через технічні несправності.
Це сталося на маршруті №37А. Відео цієї події оприлюднено на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
«Чудовий приклад людяності: через технічні несправності тролейбус просто зупинився у другій смузі. Люди вийшли і просто доштовхали транспортний засіб до зупинки, щоб не створювати заторів іншим учасникам дорожнього руху», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомлялося, у грудні 2018 року сталася пожежа у тролейбусі на маршруті №30. Загорання сталося, коли тролейбус рухався по вулиці Олени Теліги. Водій випустив пасажирів і самостійно загасив вогонь.