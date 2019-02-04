  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві відбудеться виставка пасажирського транспорту

    • Розсилка
    На виставці представлять&nbsp;автобуси, тролейбуси, електробуси, трамваї, пасажирські мікроавтобуси - У Києві відбудеться виставка пасажирського транспорту
    На виставці представлять автобуси, тролейбуси, електробуси, трамваї, пасажирські мікроавтобуси
    Фото: 44.ua

    Виставка пройде на НСК «Олімпійський»

    У березні на столичному НСК «Олімпійський» пройде виставка пасажирського транспорту City Trans Ukraine 2019.

    Про це повідомляють на офіційному сайті організаторів City Trans Ukraine 2019.

    Відзначається, що з 28 по 29 березня на «Олімпійському» відбудеться III міжнародна виставка пасажирського транспорту.

    «Це спеціалізована галузева виставка для виробників і постачальників пасажирського транспорту і безпосередніх покупців. У ній беруть участь як державні, так і приватні оператори пасажирських перевезень. Тут будемо розглядати автобуси, тролейбуси, електробуси, трамваї, пасажирські мікроавтобуси», - йдеться в повідомленні.

    Як відзначають організатори, захід дозволить обмінятися актуальною інформацією про ринок міських пасажирських перевезень, тенденцією розвитку в містах України.

    Як повідомлялося, 4 лютого у Києві пасажирам довелося штовхати тролейбус, який зупинився посеред дороги через технічні несправності.

    Джерело: 44.ua

    Читайте також
    Київ громадський транспорт виставка транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ