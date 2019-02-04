У Києві відбудеться виставка пасажирського транспорту



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На виставці представлять автобуси, тролейбуси, електробуси, трамваї, пасажирські мікроавтобуси Фото: 44.ua

Виставка пройде на НСК «Олімпійський»

У березні на столичному НСК «Олімпійський» пройде виставка пасажирського транспорту City Trans Ukraine 2019.

Про це повідомляють на офіційному сайті організаторів City Trans Ukraine 2019.

Відзначається, що з 28 по 29 березня на «Олімпійському» відбудеться III міжнародна виставка пасажирського транспорту.

«Це спеціалізована галузева виставка для виробників і постачальників пасажирського транспорту і безпосередніх покупців. У ній беруть участь як державні, так і приватні оператори пасажирських перевезень. Тут будемо розглядати автобуси, тролейбуси, електробуси, трамваї, пасажирські мікроавтобуси», - йдеться в повідомленні.

Як відзначають організатори, захід дозволить обмінятися актуальною інформацією про ринок міських пасажирських перевезень, тенденцією розвитку в містах України.

Як повідомлялося, 4 лютого у Києві пасажирам довелося штовхати тролейбус, який зупинився посеред дороги через технічні несправності.

Джерело: 44.ua