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    Біля метро «Лісова» зійшов з рейок трамвай, знісши два стовпи (фото)

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    Біля метро «Лісова» зійшов з рейок трамвай, знісши два стовпи (фото)
    Фото: Київ оперативний

    Трамвай після сходження з колії продовжив рух

    Сьогодні, 1 лютого, поблизу станції метро «Лісова» у Києві трамвай зійшов з рейок.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «Некерований залізний «міні-потяг» не зупинився, доки не зніс ще й два стовпи», - йдеться в повідомленні.

    Обійшлося без потерпілих.

    На місці працювали поліцейські.

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    Біля метро «Лісова» зійшов з рейок трамвай, знісши два стовпи (фото)
    Біля метро «Лісова» зійшов з рейок трамвай, знісши два стовпи (фото)
    Біля метро «Лісова» зійшов з рейок трамвай, знісши два стовпи (фото)
    Біля метро «Лісова» зійшов з рейок трамвай, знісши два стовпи (фото)
    Біля метро «Лісова» зійшов з рейок трамвай, знісши два стовпи (фото)

    Нагадаємо, 31 січня на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганської сталася смертельна ДТП. Дорогу не поділили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo і Skoda. Через аварію весь центр міста паралізували затори. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження.

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