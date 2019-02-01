Біля метро «Лісова» зійшов з рейок трамвай, знісши два стовпи (фото)



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Фото: Київ оперативний

Трамвай після сходження з колії продовжив рух

Сьогодні, 1 лютого, поблизу станції метро «Лісова» у Києві трамвай зійшов з рейок.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«Некерований залізний «міні-потяг» не зупинився, доки не зніс ще й два стовпи», - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без потерпілих.

На місці працювали поліцейські.

Нагадаємо, 31 січня на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганської сталася смертельна ДТП. Дорогу не поділили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo і Skoda. Через аварію весь центр міста паралізували затори. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження.

1 лютого на бульварі Дружби народів у Києві сталася масштабна ДТП за участі одразу семи автомобілів.