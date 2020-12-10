На Лук’янівці серйозна ДТП: автомобілі зіткнулися лоб у лоб (фото)

У ДТП обійшлося без постраждалих

У середу, 9 грудня, пізно ввечері на перехресті вулиць Юрія Іллєнка та Дегтярівської (поблизу із станцією метро «Лук‘янівська») сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися автомобілі Geely та Kia.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередніми даними водій Geely не пропустив зустрічний автомобіл Kia і сталося зіткнення лоб у лоб.

У ДТП обійшлося без травмованих.

Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

Через аварію рух транспорту був ускладнений. На місці працювала поліція.

Як повідомлялося, в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.