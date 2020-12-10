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    На Лук’янівці серйозна ДТП: автомобілі зіткнулися лоб у лоб (фото)

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    <p>Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження</p> - На Лук’янівці серйозна ДТП: автомобілі зіткнулися лоб у лоб (фото)

    Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У середу, 9 грудня, пізно ввечері на перехресті вулиць Юрія Іллєнка та Дегтярівської (поблизу із станцією метро «Лук‘янівська») сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися автомобілі Geely та Kia.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    За попередніми даними водій Geely не пропустив зустрічний автомобіл Kia і сталося зіткнення лоб у лоб.

    У ДТП обійшлося без травмованих.

    Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

    Через аварію рух транспорту був ускладнений. На місці працювала поліція.

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    На Лук’янівці серйозна ДТП: автомобілі зіткнулися лоб у лоб (фото)
    На Лук’янівці серйозна ДТП: автомобілі зіткнулися лоб у лоб (фото)
    На Лук’янівці серйозна ДТП: автомобілі зіткнулися лоб у лоб (фото)
    На Лук’янівці серйозна ДТП: автомобілі зіткнулися лоб у лоб (фото)

    Як повідомлялося, в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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