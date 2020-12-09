Для водіїв, які ігнорують ремені безпеки, поліція готує неприємний сюрприз

Паском безпеки користується лише чверть українських водіїв

В Україні поширеною причиною смерті й травмування в ДТП залишається непристебнутий ремінь безпеки. У поліції є плани щодо відеофіксації цього поширеного порушення.

Про це розповіла в ефірі телеканалу «Україна 24» голова громадської організації Traffic Challenge Ольга Дробишева, коментуючи статистику, згідно з якою ременем безпеки користується лише 25% українських водіїв.

«Це фактор ризику. Це причина загибелі й сильного травмування людей в аваріях. Проблема комплексна. У нас є певна культура і культурне середовище, в якому ростуть зараз наші діти… Я абсолютно впевнена, що на даному етапі ми тільки гарними проханнями цього не доб'ємося. Дуже потрібен контроль, щоб сформувати культуру. Коли ми її сформуємо, то люди, які народжуються і підростають у нових культурних рамках, будуть інакше до цього ставитися. На цей момент дійсно потрібен контроль», - зазначила Дробишева.

Між іншим, в Україні лише 26% водіїв використовують паски безпеки. Такі дані оприлюднили під час презентації щорічного дослідження щодо користування пасками безпеки.

«В Україні нема жодного міста де хоча б половина людей користувалася ременями. Найвищий показник має Київ – 48,2% водіїв користуються ременями. 2 місце посідає Львів – 40%. Решта міст – 34% та менше. Найменші показники мають Ужгород, Полтава, Харків, Чернівці та Северодонецьк – на рівні 20%. Загалом в Україні близько 26% водіїв користуються пасками безпеки. Цей показник минулого року був такий само, тобто змін практично нема», – розповів Віктор Загреба, ГО «Vision Zero».

За словами експертів, у 2017 році пасками безпеки користувалися 15% водіїв, але на хвилі промоції законопроекту про збільшення штрафу до 800 грн – користування ременями зросло на 20%. Це свідчить про ефективність такого методу стимулювання водіїв до виконання цієї обов’язкової вимоги правил дорожнього руху.