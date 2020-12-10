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    У Києві автівка на швидкості влетіла у стовп, двоє загиблих

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    У Києві авто на швидкості влетіло у стовп - У Києві автівка на швидкості влетіла у стовп, двоє загиблих
    У Києві авто на швидкості влетіло у стовп
    Фото: Київ оперативний

    ДТП сталася на місці зупинки громадського транспорту

    В Києві в ніч на 10 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автомобіля із служби каршерінга.

    В результаті аварії загинули двоє людей.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Авто Ravon рухалося на високій швидкості по вулиці Вадима Гетьмана зі сторони станції метро «Шулявська». Водій не впорався із керуванням та в‘їхав у стовп поблизу Індустріального шляхопровода.

    ДТП сталася на місці зупинки громадського транспорту.

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    У Києві автівка на швидкості влетіла у стовп, двоє загиблих
    У Києві автівка на швидкості влетіла у стовп, двоє загиблих
    Фото: Київ оперативний

    «На жаль, у ДТП загинуло дві особи. Зараз на місці працюють правоохоронці, які мають встановити всі обставини цієї жахливої аварії», - йдеться в повідомленні.

    Каршерінг - це похвилинний прокат авто. Машину можна орендувати за допомогою смартфона.

    Як повідомлялося, 7 грудня ввечері на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва (масив Південна Борщагівка) пішохід потрапив під колеса автомобіля.

    Теги: ДТП Київ смерть водій аварія
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